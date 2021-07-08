Катунь24: В Алтайском крае к 2025 году создадут около 25 школ по уходу за пожилыми

Это будет реализовано в рамках национального проекта «Демография».

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По данным ТАСС, школы ухода за пожилыми маломобильными жителями Алтайского края и пункты проката технических средств реабилитации создадут на базе почти 25 центров социального обслуживания.

«В настоящее время такие школы работают в двух городах и трех районах региона. В 2021 году планируется открыть такие школы на базе еще шести комплексных центров соцобслуживания в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах. В них мы будем обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми, выдавать средства реабилитации и обучать ими пользоваться, учить правильно организовывать жилое пространство пожилого человека. До 2025 года есть амбициозные планы создания школ и пунктов проката средств реабилитации в каждом центре комплексного социального обслуживания, у нас их 24», — сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

Она также отметила, что данные школы создаются в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На их реализацию выделено 67 млн 800 тыс. рублей.

Всего в рамках проекта в Алтайский край направят 800 млн рублей. Они будут потрачены на открытие школ, приобретение технических средств реабилитации, оплату труда сиделок, дополнительный штат соцработников, диспансеризацию, создание мобильных бригад по доставке пожилых жителей в медучреждения.

«Мы видим, что такие услуги, как школы ухода, очень востребованы и нужны населению. Особенно это сейчас актуально, так как пожилые люди становятся более тяжелыми после перенесенного заболевания коронавирусом», — подчеркнула Наталья Оськина.

Катунь24