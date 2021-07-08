Катунь24: В Барнауле сборная России по парикмахерскому искусству готовится к чемпионату мира

Как проходят тренировки под руководством Людмилы Тарасовой, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле сборная России по парикмахерскому искусству готовится к чемпионату мира

Признанные мастера парикмахерского искусства со всей страны собрались в краевой столице. Цель – подготовка к чемпионату мира, который пройдёт уже осенью в онлайн-формате. В качестве тренировочной базы выступает Академия красоты Людмилы Тарасовой. Сама Людмила – тренер национальной сборной.

Процесс подготовки не из лёгких. Сначала нужно сделать набросок стрижки, создать образ и обсудить его с тренером. А после много и усердно отрабатывать технику на манекене.

Состав сборной специализируется на женских стрижках. Команда верит в себя и свои силы. Это неудивительно, ведь за плечами каждого парикмахера много конкурсов и заслуженных наград. А тренерская мотивация настраивает сборную только на победу.

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