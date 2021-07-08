Катунь24: В Новосибирске нетрезвая пассажирка оскорбила слабослышащего таксиста

Опубликованное видео вызвало резонанс среди интернет-пользователей.

Фото: YouTube-канал "Курьер. Среда. Бердск"

Инцидент попал на видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля. Он зафиксировал, как пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет таксиста, называя его инвалидом. Поскольку водитель глухонемой, он все это время молчит и показывает жестом, что женщине необходимо заплатить за проезд.

Кроме того, женщина ударила глухонемого водителя такси, а после не заплатила за поездку 207 рублей. При попытке покинуть салон автомобиля она несколько раз пнула водителя.

По данным РИА Новости, полиция уже организовала проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика. От водителя никаких заявлений не поступало.

Видео: YouTube-канал «Курьер. Среда. Бердск»

Катунь24