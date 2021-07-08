Катунь24: В Алтайском крае определят нового представителя губернатора в АКЗС

Его имя станет известно после сентябрьских выборов.

Фото: Катунь 24

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь. Он отметил, что сейчас идут поиски такого человека, однако назначение может быть связано с новым созывом депутатов Законодательного Собрания.

Кроме того, Виталий Снесарь добавил, что упразднять должность не планируется, поскольку это показало эффективность. По словам руководителя правительства, с конца 2018 года, времени появления должности, количество внесенных главой региона и правительством законопроектов выросло на 20 %.

Ранее должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте занимала Стелла Штань. В начале апреля 2021 года её задержали по подозрению в коррупции, сейчас она находится под домашним арестом.

Катунь24