Катунь24: В российском Минздраве рассказали, кому нужно проходить углубленную диспансеризацию после коронавируса

В ведомстве разработали соответствующую памятку, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

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Углубленная диспансеризация людей, переболевших коронавирусом, началась в России с 1 июля 2021 года по инициативе президента страны. Её проводят в дополнение с основному и профилактическому медосмотру и дополнительной диспансеризации.

В разработанной Минздравом памятке отмечены основные моменты, на которые должен обращать внимание заболевший. В частности, в ней указаны симптомы, на которые сразу же следует обратить внимание.

«Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Наиболее опасные осложнения перенесенной новой коронавирусной инфекции: одышка, кашель, боль в груди, тахикардия, тромбозы», – пишут авторы памятки.

На первом этапе диспансеризации переболевшие проверяют уровень сатурации, общий и биохимический анализы крови, уровень витамина Д, рентгенографию грудной клетки, спирометрию, а также тест с 6-минутной ходьбой. На втором этапе пациенту делают эхокардиографию, компьютерную томографию легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления.

Катунь24