Катунь24: В Близнецах проснутся лидерские задатки, а Водолей будет не прочь покомандовать. Гороскоп на 7 июля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 7 июля.

День наделяет Овна немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Овну сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

День обещает порадовать Тельца приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Тельцу сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

В Близнецах проснутся лидерские задатки! День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Близнецам без особого труда: окружающие охотно поддержат их во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?

Раку необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Раком в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Рак своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Лев будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь – людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Лев сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Льву с огромным с трудом.

Гороскоп предвещает Деве неплохой день, когда она будет склонна смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Девы будет складываться гладко, ее невозмутимость и чувство юмора помогут ей не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Девы сегодня будет трудно.

Общение и информация необходимы Весам как воздух! Чем больше вокруг них людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Весы со всеми найдут общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Весов сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет их сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».

Гороскоп склоняет Скорпиона манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Скорпион будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей – к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Скорпион сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж всерьез.

Стрелец имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет его к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Стрелец сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный – поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Стрелец сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Ситуация может потребовать от Козерога поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Козерог и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Козерога желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви сегодня забота Козерога может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Водолей будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Водолея уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Водолею сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Рыб сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Рыбы получат неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Рыбы не могли решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24