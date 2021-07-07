Катунь24: В Алтайском крае закрыли смену в детском лагере, не получавшем разрешение на работу

Всего в нём отдыхало около 80 детей, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

Лагерь находится на территории Солонешенского района на площади 3 га. Он принадлежит руководителю одной из спортивных организаций. Летом здесь проводится 3 смены отдыха и спортивных сборов, во время которых дети живут в деревянных одноэтажных и двухэтажных зданиях.

Предприниматель объяснил, что дети в лагере находятся по добровольному согласию и по доверенности от родителей. Однако этот лагерь не входит в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, сформированный на 2021 год Министерством образования и науки Алтайского края.

Кроме того, инспекция выявила несколько нарушений: лагерь не проходил проверку межведомственной комиссии по приемке загородных оздоровительных лагерей на предмет готовности к эксплуатации; деревянные домики не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; в лагере недостаточно первичных средств пожаротушения; обслуживающий персонал лагеря не обучен правилам пожарной безопасности. Также место отдыха находится около реки Ануй, что создаёт дополнительную опасность для отдыхающих детей и подростков.

Катунь24