Катунь24: В Новосибирске сбили 16-летнего подростка

ДТП произошло в поселке Краснообск.

Фото: ГИБДД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным «Вести Новосибирск», вечером 5 июля 2021 года мужчина 42 лет за рулём Renault Logan ехал по улице Восточной, когда у дома № 9 произошло столкновение с автомобилем Toyota Yaris, которым управлял 47-летний водитель.

В результате аварии «Тойота» сбила несовершеннолетнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы разной степени тяжести, понадобилась помощь медиков.

Катунь24