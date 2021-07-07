Катунь24: В Новосибирске сбили 16-летнего подростка
ДТП произошло в поселке Краснообск.
Фото: ГИБДД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным «Вести Новосибирск», вечером 5 июля 2021 года мужчина 42 лет за рулём Renault Logan ехал по улице Восточной, когда у дома № 9 произошло столкновение с автомобилем Toyota Yaris, которым управлял 47-летний водитель.
В результате аварии «Тойота» сбила несовершеннолетнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход получил травмы разной степени тяжести, понадобилась помощь медиков.