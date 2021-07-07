Катунь24: Взяли дело в свои руки: жители Кулундинского района благоустраивают свой посёлок

Благодаря программе поддержки местных инициатив в посёлке Октябрьском Кулундинского района отремонтировали Дом культуры, благоустроили площадь перед ним и отреставрировали Мемориал памяти павших в Великой Отечественной войне. Как государственная поддержка помогает сельчанам делать своё село комфортнее, смотрите в сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Взяли дело в свои руки: жители Кулундинского района благоустраивают свой посёлок

В середине прошлого века сюда прибыли комсомольцы для освоения целинных и залежных земель. Сегодня Октябрьский – это небольшой посёлок недалеко от райцентра Кулунды. Здесь живут чуть более тысячи человек. При власти Советов здесь построили просторный Дом культуры. В 90-е страну сотрясали политические и экономические кризисы. И постепенно многие здания начали ветшать. С появлением программы поддержки местных инициатив жители решили взять дело в свои руки и начать благоустраивать центр поселка.

«Первый наш проект – это ремонт Дома культуры в 2017 году. Это внутренняя отделка, замена окон, дверей, покраска. ДК построен в 1959 году, и таких ремонтов не производилось. Мы решили обратиться за помощью в край, чтобы осуществить такую затею. Теперь наш дом культуры уютный, светлый», – рассказала директор Октябрьского Дома культуры Светлана Князева.

В последующие годы в поселке отреставрировали и водрузили на новый постамент памятник Ленину. Это история страны, и отказываться от неё здесь не намерены. Серьёзно обновили и Мемориал Славы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Далее пришло время площади перед Домом культуры. Её замостили плиткой. Установили скамьи и декоративное ограждение. Только в этом году в рамках программы удалось получить около миллиона рублей.

В 2021 году по программе поддержки местных инициатив отреставрируют стелу в честь основания посёлка и памятник целинникам. За каждый объект голосуют сами сельчане. В том числе рублём – собирают деньги на софинансирование полезных проектов. И ценят сделанное гораздо больше, чем если бы это была очередная инициатива сверху.

Катунь24