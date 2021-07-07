Катунь24: В США умерла самая высокая лошадь в мире

Ей было 20 лет.

Фото: twitter.com

По данным сайта «Известия», лошадь Большой Джейк попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году благодаря своему большому росту – 210 сантиметров. Хозяин фермы не раз показывал коня на ярмарке штата Висконсин. Джейк даже участвовал в выставке «Проект лошадей».

Владельцы фермы скорбят по поводу его смерти и планируют увековечить его память, оставив его стойло пустым и выставив снаружи табличку с его фотографией и именем.

«Джейк был суперзвездой, и я говорю это не только потому, что он был нашим. Он был поистине великолепным животным. Он был чрезвычайно талантлив», — сказал владелец фермы Смоки-Холлоу Джерри Гилберт.

Катунь24