Катунь24: В США умерла самая высокая лошадь в мире
Ей было 20 лет.
Фото: twitter.com
По данным сайта «Известия», лошадь Большой Джейк попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году благодаря своему большому росту – 210 сантиметров. Хозяин фермы не раз показывал коня на ярмарке штата Висконсин. Джейк даже участвовал в выставке «Проект лошадей».
Владельцы фермы скорбят по поводу его смерти и планируют увековечить его память, оставив его стойло пустым и выставив снаружи табличку с его фотографией и именем.
«Джейк был суперзвездой, и я говорю это не только потому, что он был нашим. Он был поистине великолепным животным. Он был чрезвычайно талантлив», — сказал владелец фермы Смоки-Холлоу Джерри Гилберт.