Катунь24: В Горном Алтае для туристов разработали прогулку по дну Телецкого озера

Протяженность путешествия составит 200 метров.

Фото: Катунь 24

Подводный маршрут был разработан по инициативе сотрудников Алтайского биосферного заповедника. Во время погружения они также будут находиться рядом с туристом, об этом сообщает портал RuNews24.

Новичков планируют опускать всего лишь на 5 метров, а тех, кто уже не первый раз занимается подводным плаванием, – на самое дно озера. Цена такого путешествия составит 5 тысяч рублей.

Температура в воде составляет всего 3 градуса. Однако от холода спасает гидрокостюм, который выдадут туристу. Погрузившись под воду, они смогут увидеть разломанный пирс, затопленный еще в 90-е годы прошлого века.

Катунь24