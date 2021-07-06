Катунь24: В Барнауле открылись два новых детских сада

Один находится в квартале 2009 на улице Сергея Ускова, 39. Он рассчитан на 280 мест. Второй совсем рядом – на улице Сергея Ускова, 38. Вместимость – 330 человек.

Фото: barnaul..org Embedded video for В Барнауле открылись два новых детских сада

В детских учреждениях разместили музыкальные и спортивные залы, изостудии, кабинеты педагога-психолога и логопеда. А также методические кабинеты, кабинеты индивидуальных занятий и даже мультстудию.

Оба детских сада оборудованы пандусами и лифтами для инвалидов-колясочников.

На строительство объектов выделили 545 млн рублей в рамках национального проекта «Демография».

Катунь24