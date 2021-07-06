ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле открылись два новых детских сада

Горняк22
10 часов Ago

Один находится в квартале 2009 на улице Сергея Ускова, 39. Он рассчитан на 280 мест. Второй совсем рядом – на улице Сергея Ускова, 38. Вместимость – 330 человек.

Фото: barnaul..org

В детских учреждениях разместили музыкальные и спортивные залы, изостудии, кабинеты педагога-психолога и логопеда. А также методические кабинеты, кабинеты индивидуальных занятий и даже мультстудию.

Оба детских сада оборудованы пандусами и лифтами для инвалидов-колясочников.

На строительство объектов выделили 545 млн рублей в рамках национального проекта «Демография».

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной

Горняк22: В Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной

Горняк22
10 часов Ago
Территория на улице Приречной Фото: barnaul.org Территорию планируют благоустроить на деньги предпринимателей в рамках государственно-частного партнерства. Кураторами проекта стали Алтайская торгово-промышленная палата и...
Горняк22: «Черкизово» ищет, куда пристроить птицу и персонал после пожара на заводе Бийска

Горняк22: «Черкизово» ищет, куда пристроить птицу и персонал после пожара на заводе Бийска

Горняк22
10 часов Ago
"Алтайский бройлер" Фото: пресс-служба правительства Алтайского края В компании заверили, что поддержат коллектив предприятия: часть его сотрудников командируют для работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: