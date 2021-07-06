Катунь24: В правительстве Алтайского края обсудили, как продолжит работу «Алтайский бройлер» после пожара

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов и основатель Группы «Черкизово» Игорь Бабаев сегодня, 5 июля 2021 года, провели рабочее совещание по вопросу возобновления производственной деятельности птицефабрики «Алтайский бройлер», сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края Embedded video for В правительстве Алтайского края обсудили, как продолжит работу «Алтайский бройлер» после пожара

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Сегодня приступают к работе эксперты, которые установят причину возгорания в производственных помещениях: от огня пострадали цех тары, склад готовой продукции, частично – цех забоя птицы. Производственный корпус был полностью застрахован, поэтому руководство Группы «Черкизово» рассчитывает на возмещение ущерба, размер которого в настоящее время уточняется. Группа планирует восстановить работу производственного подразделения в кратчайшие сроки. Для этого проведут полную ревизию убойного цеха, изучат техническую документация склада готовой продукции. По просьбе Группы «Черкизово» администрация города Бийска предоставила необходимые архивные документы, это позволит значительно сократить сроки возобновления производственной деятельности.

Кроме того, в период простоя птицефабрики будут организованы поставки продукции для потребителей Алтайского края с других производственных площадок Группы «Черкизово».

Сейчас также ведутся переговоры с руководством птицефабрик Сибири по организации забоя птицы, выращенной на мощностях «Алтайского бройлера».

Часть сотрудников «Алтайского бройлера» будет командирована для работы и обучения на другие производственные площадки Группы «Черкизово». Работники, которые не смогут выехать за пределы края, будут получать меры поддержки в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Часть работников птицефабрики будет отправлена в оплачиваемые отпуска.

В ходе совещания Игорь Бабаев подчеркнул, что Группа «Черкизово» продолжит инвестиционную деятельность в Алтайском крае. Более того, после пожара темпы модернизации производственных мощностей планируется ускорить.

Катунь24