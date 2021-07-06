Катунь24: В Министерстве спорта Алтайского края рассказали, как проходит федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2021 году

Сроки реализации этого проекта − 2019−2024 годы. Цель регионального проекта − доведение к 2024 году до 56,5 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

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Согласно официальным статистическим данным, по итогам 2020 года в Алтайском крае физической культурой и спортом систематически занимаются 48,6 % населения, или 1049,0 тыс. человек. Плановый показатель на 2021 год составляет 50,4 %.

На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2021 году запланировано 534 747,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 529 400,2 тыс. рублей, краевого бюджета 5 347,7 тыс. рублей.

Первая позиция проекта: в прошлом году в регион в соответствии с графиком реализации проекта поступило 13 комплектов малых спортивных площадок.

Все они были направлены в сельские районы края. Муниципалитеты были выбраны, как и годом ранее, руководствуясь их позициями в краевом рейтинге, отражающем успехи районов в привлечении населения к сдаче норм ГТО. В 2021 году в районы Алтайского края до конца сентября придут ещё 5 спортплощадок (Завьяловский, Каменский, Петропавловский, Тальменский, Усть-Пристанский районы). До 2024 года такие островки здоровья появятся во всех районах края.

Вторая позиция проекта:

Приобретение спортивно-технологического оборудования для создания 2 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Павловском и Тальменском районах. Планируемая дата поставки на конец октября.

Третья позиция: новое спортивно-технологическое оборудование и инвентарь.

В 2021 году спортивное оборудование для совершенствования спортивной подготовки по хоккею получит МБУ СП «СШ» г. Славгорода. Контракт заключен, первая часть оборудования была поставлена в июне.

Приобретаемое оборудование для олимпийских школ олимпийского резерва МАУ СП «СШОР по спортивной гимнастике Хорохордина С. Г.» было получено в июне этого года и МБУ СП «СШОР г. Новоалтайска» ожидается осенью этого года.

Четвёртая позиция: строительство крытого катка.

В конце следующего года планируется построить каток в г. Бийске с участием частных инвесторов. Также в конце 2020 года с применением концессии был реализован проект — рубцовская «Гимаев Арена».

Пятая позиция: физкультурно-оздоровительные комплексы

По программе «Спорт — норма жизни» будут построены два спорткомплекса в Барнауле. Строительство ФОКа по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, 197а осуществляется Министерством строительства Алтайского края за счет средств федерального и краевого бюджетов, предусмотренных Министерству спорта Алтайского края. В настоящее время строительство начато, срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2022 года.

Строительство второго физкультурно-оздоровительного комплекса планируется осуществить по адресу: г. Барнаул, ул. Сиреневая, 42 в рамках ГЧП. Проект разработан и ведется работа по заключению консенсуального соглашения. Объект сдается в конце 2022 года.

В июне этого года получили государственную поддержку подведомственные Министерству спорта Алтайского края учреждения, осуществляющие подготовку спортивного резерва для сборных команд, более 18 млн рублей.

Катунь24