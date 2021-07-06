ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Заринске неизвестный стрелок ранил краснокнижную птицу

Горняк22
10 часов Ago

Птица нуждается в срочной операции. Её уже направили в «Ноев ковчег».

Фото: Алтайское отделение Союза охраны птиц России

Неизвестный подстрелил самку сапсана. О происшествии рассказали в паблике Алтайского отделения Союза охраны птиц России сегодня, 5 июля 2021 года. В сообщении отметили, что ранее жители Заринска сообщали, что видели в городе гнездо этих птиц, но его поисками не занимались.

«Если выводок большой, то самец его не вытянет. Да и не факт, что и его не «приговорили». Просьба распространить эту информацию по всевозможным каналам в первую очередь для жителей Заринска. И, естественно, мы ищем этого «героя», будем благодарны за любую информацию», – отметили в сообщении поста в группе во «ВКонтакте».

 

Катунь24

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