ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В столице Алтайского края планируют восстановить сквер на улице Приречной

Горняк22
10 часов Ago

Мэр Барнаула напомнил, что он находился здесь в советское время.

Фото: barnaul.org

С инициативой по благоустройству территории на улице Приречной, 16, по данным официального сайта Барнаула, в администрацию обратились представители Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России А. А. Кишицкого.  Данную территорию планируют благоустроить на средства предпринимателей под кураторством Алтайской торгово-промышленной палаты и администрации Центрального района.

«В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение», — сообщил глава города Вячеслав Франк.

3 июля 2021 года территорию будущего сквера посетили мэр Барнаула Вячеслав Франк, депутат Госдумы РФ Даниил Бессарабов, депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов и первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Панченко. Проект по благоустройству обсудят с инициаторами и жителями микрорайона.

Катунь24

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