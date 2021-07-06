Катунь24: В Алтайском крае увеличат выплаты за работу в период проведения ЕГЭ

Постановление о повышении компенсационных выплат на 50 % подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Как отмечают в Минобрнауки, повышение коснется всех участников, задействованных в период проведения ЕГЭ. На 50 % повысят оплату: организаторам в аудитории, вне аудитории, руководителям пунктов приема экзамена, экспертам предметных комиссий.

«Такое решение принято, во-первых, потому, что длительное время данная выплата не индексировалась. А во-вторых, на сегодняшний день у нас все больше и больше требований предъявляется к организаторам, все больше задач ставится перед членами государственной экзаменационной комиссии, а также перед экспертами предметных комиссий», — рассказала Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края.