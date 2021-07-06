ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Омске задержали хулигана, который стрелял в школьниц

Горняк22
10 часов Ago

Двоюродные сестры 11 и 14 лет в этот момент делали селфи на фоне заката. Пули попали в руки школьниц.

Фото: ГУ МВД по Омской области

Полицейские и следователи установили примерный радиус стрельбы, в который попадали несколько частных домов. Правоохранители опросили местных жителей и выяснили, что в одном из домов живет 17-летний учащийся техникума, который нередко стреляет из пневматического оружия у себя во дворе. За домом под металлическим листом полицейские нашли спрятанную пневматическую винтовку.

Молодой человек рассказал, что не хотел стрелять в девочек, а целился в птиц.

За хулиганство сибиряку грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в ГУ МВД по Омской области.

Катунь24

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