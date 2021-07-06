Катунь24: Вакцинировать своих сотрудников призвали алтайских бизнесменов

Открытое письмо, адресованное предпринимателям и жителям Алтайского края, опубликовали региональные общественники. Текст письма имеется в распоряжении редакции katun24.ru.

Фото: pixabay.com

«Власти Алтайского края делают всё, чтобы избежать введения жёстких ограничений. По сравнению с другими регионами в крае приняты более мягкие ограничительные меры. Тем не менее в крае ситуация с коронавирусом резко ухудшилась», — говорится в тексте письма.

Руководителей предприятий и организаций призвали занять более активную и ответственную гражданскую позицию, усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений, а также подключиться к массовой прививочной кампании от COVID-19. Также работодателям предложено стимулировать прошедших вакцинацию сотрудников.

Под письмом подписались уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков и другие.

Катунь24