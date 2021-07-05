Катунь24: Врач назвал неожиданную причину сонливости днем

Оказывается, ночная бессонница при дневной сонливости может быть симптомом заболевания печени.



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Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что эти симптомы могут указывать на проблемы с печенью.

«Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени», — рассказал Монахов.

На проблемы с печенью указывают желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

Чтобы сохранить здоровье этого органа, врач рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты и выполнять физические нагрузки.

«Не бывает единой таблетки, которая нас от всего излечит. Начинать надо с образа жизни: это средиземноморская диета, употребление омега-3, полинасыщенных жирных кислот, это физическая нагрузка, и только потом вступают в свое дело так называемые гепатопротекторы — препараты, которые могут помочь нашей печени — а также экстракорпоральные методы детоксикации в очень сложных случаях», — пояснил специалист.

Катунь24