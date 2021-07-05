Катунь24: Врач рассказал, чем утолять жажду в жару

Во время жаркой погоды специалисты рекомендуют больше пить, однако при этом нужно соблюдать несколько правил.

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В жару лучше пить воду, морс, компот, чай или квас из расчета 40 миллилитров на килограмм веса. При этом важно, чтобы напитки не были ледяными, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, жара вызывает стресс, из-за чего температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение. Из-за этого он потребляет больше жидкости, а она интенсивно выходит с потом. Поэтому в жару потребление воды должно увеличиваться.

«Нет единого рецепта – сколько пить воды. Все зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квас, чай», — пояснил врач.

По словам специалиста, не стоит пить в жару сладкую газировку и концентрированные соки. Они не утоляют жажду, а только дают дополнительную нагрузку на организм. Повышенному выводу жидкости способствует и кофе, повышая риск обезвоживания.

«Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом. Поэтому стоит себя надежно обезопасить вакциной. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме», — добавил специалист.

Особенно осторожными в жару нужно быть с алкогольными напитками, подчеркнул врач. Дело в том, что алкоголь нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если употреблять алкоголь на открытом солнце, то можно получить серьезные осложнения здоровья.

Катунь24