Катунь24: Виктор Томенко поприветствовал участников международного авторалли

В этом году часть спецучастка ралли длиною 132 километра проходит через четыре района Алтайского края — Первомайский, Топчихинский, Троицкий, Быстроистокский. Финишная точка — в селе Акутиха Быстроистокского района.

Фото: Антон Червяков

Виктор Томенко в своем выступлении поблагодарил организаторов за доверие в проведении Международного ралли «Шелковый путь» на территории Алтайского края. Также он обратился с просьбой к гостям мероприятия соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, так как эпидемиологическая ситуация в крае осложняется. В связи с этим на следующей неделе в регионе серьезно усилят ограничительные меры.

«Я желаю, чтобы сегодня было красиво, чтобы это было запоминающееся событие, чтобы надолго в памяти остались интереснейшие старты, замечательная техника. И, конечно, мы будем следить за результатами. Желаю всем здоровья и получить удовольствие от соревнований», — сказал губернатор.

Международное ралли «Шелковый путь» — крупнейшее в мире соревнование высшей категории сложности по ралли-рейдам. Оно стартовало 1 июля в Омске. Завершится гонка в столице Монголии Улан-Баторе 11 июля. Среди участников представители более 40 стран, 75 экипажей мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков, уточняет пресс-служба губернатора.

Катунь24