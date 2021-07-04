Катунь24: В Алтайском крае стартовал этап международного ралли «Шёлковый путь»

На территории региона соревнования пройдут сегодня, 3 июля 2021 года.

Фото: Катунь 24

«Шёлковый путь» — крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам, гонкам на длинные дистанции по пересечённой местности, проходящий в течение нескольких дней. Свою лучшую гоночную технику на них выставили участники более чем из 40 стран. За две недели соревнования маршрут пересекает несколько стран и регионов, в том числе, впервые в этом году, и Алтайский край.

В нашем регионе участники стартовали сегодня, 3 июля 2021 года, в селе Рассказиха Первомайского района. Через 132 километра они финишируют в Акутихе Быстро-Истокского района. Максимальная разрешенная для участников скорость движения — 150 км/ч. Зрители могут наблюдать за гонкой в трёх зонах: в Рассказихе, Боровлянке и Акутихе.



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Катунь24