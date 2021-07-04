Катунь24: В Барнауле определился перевозчик трамваев, подаренных Москвой

Информацию сообщает Telegram-канал «Барнаул № 1».

Фото: barnaul.org

По итогам тендера, компанией-перевозчиком техники стало ООО «Спецтранссервис». Она стала победителем аукциона, сбив цену контракта до 3,337 млн рублей со стартовой 4,045 млн рублей. Теперь фирме нужно будет доставить 10 московских трамваев за 45 дней со дня подписания договора.

Напомним, в сентябре 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о безвозмездной передаче 10 вагонов. Списанные вагоны Tatra Т3 планировали использовать в Барнауле и Бийске. Однако решение по аукциону и исполнение обязательств подрядчика несколько раз сдвигалось из-за невыполнения стороной своих обязательство по договору.

Катунь24