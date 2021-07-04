Катунь24: В Алтайском крае временно перекрыли четыре участка дороги

Ограничения движения ввели по плану проведения 2 этапа международного ралли «Шелковый путь» 2021 Россия – Монголия на территории региона, уточняет КГКУ «Алтайавтодор».

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Для автотранспорта, сельскохозяйственной, негабаритной техники сегодня, 3 июля 2021 года, с 8 до 16:30 часов временно будет ограниченно движение н участках дороги:

— а/д «Фирсово— Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово» км 36+000 – км 74+200 (от км 36 до начала скоростного участка в с.Расказиха);

— а/д «Подъезд к с. Листвянка» км 0+000 – км 13+487;

— а/д «Р-256 – Беловский – Южакова – Многоозерный — Боровлянка» км 40+700 – км 57+200;

— а/д «Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – р. Обь» км 39+100 – км 42+450.

На дорогах регионального и межмуниципального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано.

Катунь24