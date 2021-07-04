Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили кооператоров региона с профессиональным праздником

3 июля в России отмечают Международный день кооперативов.

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Глава региона и председатель АКЗС отметили, что Алтайский краевой союз потребительских обществ входит в число лидеров кооперативного движения в нашей стране. В него входят более 200 районных, городских и сельских обществ, где трудятся 3,5 тысячи жителей Алтайского края, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.

«Первое отечественное потребительское общество «Большая артель» основали 190 лет назад находившиеся в сибирской ссылке декабристы. Именно тогда были заложены основные принципы кооперации, актуальные по настоящий день: добровольность членства, управление на демократических началах, информационная открытость и взаимопомощь пайщиков. Потребительская кооперация прошла долгий путь, став одним из наиболее популярных и многочисленных социально-экономических движений в мире. Предприятия крайпотребсоюза действуют в сфере торговли, общественного питания, заготовки и переработки сельхозпродукции и выполняют важную социальную миссию — обеспечивают качественными товарами и услугами более 280 тысяч земляков, проживающих в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах нашего региона», – поздравили работников сферы Виктор Томенко и Александр Романенко.