Катунь24: Видео: в рубцовском театре кукол имени Андрея Брахмана готовятся к новому театральному сезону

Фасад театра ремонтируют, территорию благоустраивают за счёт государственной поддержки, а творческий коллектив строит планы на будущие постановки.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Видео: в рубцовском театре кукол имени Андрея Брахмана готовятся к новому театральному сезону

Рубцовскому театру кукол уже 55 лет. В 2018 году он получил статус профессионального. Коллектив небольшой, а труппа состоит всего из пяти артистов. Однако даже в таких условиях ставят сложные вещи, ориентированные не только на детскую, но и на взрослую аудиторию. Для таких постановок и куклы используются непростые, с большим количеством подвижных частей.

Анастасия Воскобойникова — художественный руководитель театра и актриса по совместительству. Когда-то в юности она начинала здесь свой творческий путь, занималась в театральной студии для детей и подростков. А теперь сама учит молодых артистов искусству управления куклами. В новом сезоне театр готовится удивлять зрителя новым материалом.

«Мы готовим сейчас постановку „Айболит“. Приедет режиссёр из Новосибирска. Уже готовятся эскизы, изготавливаются куклы. Как только сейчас все из отпусков выйдут, мы приступаем к новой постановке», — рассказала Анастасия Воскобойникова.

В кладовых хранится реквизит для десятков спектаклей репертуара прошлых лет. Есть ростовые куклы, марионетки, перчаточные и планшетные куклы. В театре стремятся к росту мастерства и постановке серьёзных спектаклей. Например, в репертуаре есть «Сказ про Федота-стрельца» по произведению Леонида Филатова. При этом в условиях борьбы с кадровым голодом здесь готовы обучать энтузиастов, желающих попробовать свои силы на профессиональной сцене. Научиться управлять куклой сложно, но возможно.

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