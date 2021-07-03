Катунь24: В алтайском селе установят современную площадку со спортивными тренажёрами на открытом воздухе

Село Маралиха Краснощёковского района активно благоустраивается. Что нового появилось там за последние три года?

Фото: Катунь 24 Embedded video for В алтайском селе установят современную площадку со спортивными тренажёрами на открытом воздухе

Население села Маралиха Краснощёковского района около 1500 человек. Но игровой площадки здесь не было, поэтому дети собирались где придётся. Благодаря краевой программе поддержки местных инициатив такое место появилось. На сельском собрании единогласно решили, что нужно строить именно для детей. Стали собирать деньги. Жителям удалось внести в строительство 75 тысяч рублей, что составило около 10 процентов от стоимости работ. Остальные средства были направлены из краевого бюджета.

«Дети стали больше здесь собираться. Пакостить меньше стали. Тут под присмотром, всё-таки взрослые. И администрация здесь, и родители приходят. Даже из соседней деревни приезжают», — рассказал Виктор Гольев, житель села Маралиха.

Площадку возле монумента воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, облагородили в прошлом году. Сделали это по краевой программе благоустройства памятников к юбилею Победы. 9 мая этого года здесь провели первый митинг.

Наибольшую радость жителям села принёс капитальный ремонт школы. Сделали его в рамках программы «Доступная среда». Заменили кровлю, вставили окна, обшили стены. Также провели внутреннюю отделку кабинетов. Кроме того, установили новое оборудование в столовой. На этом благоустройство в Маралихе не заканчивается. Уже в этом месяце в центре села начнут монтировать площадку со спортивными тренажёрами на открытом воздухе.

Катунь24