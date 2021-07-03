Катунь24: В Алтайском крае ветеринары подготовились к возможной вспышке птичьего гриппа

Распространение птичьего гриппа можно остановить, если вовремя обнаружить инфекцию. А как это сделать, рассказали специалисты управления ветеринарии Алтайского края на учениях в Тальменском районе.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае ветеринары подготовились к возможной вспышке птичьего гриппа

Птичий грипп и другие инфекционные заболевания могут в любой момент убить целые поголовья домашней птицы. Поэтому необходимо постоянно отслеживать ситуацию с распространением вирусов. Пять учреждений ветеринарии Алтайского края проводят учения в Тальменском районе. Там демонстрируют работу противоэпизоотических отрядов. Так называются группы специалистов, которые в случае вспышки инфекции будут работать в красных зонах.

«На сегодняшний день хотелось бы сказать, что при проведении мониторинговых исследований на грипп птиц у нас получен отрицательный результат», — пояснил Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии Алтайского края.

Всего в проведении исследований 6 этапов. Первый этап и, пожалуй, самый опасный: забор биоматериалов для дальнейших лабораторных исследований. Его продемонстрировали на примере обычной домашней курицы.

Другим способом выявить вирус невозможно. Сначала сотрудники отбирают материалы, тщательно упаковывают и готовят к транспортировке. Данные исследования опасны и для самих работников отрядов. Они находятся в непосредственном контакте с предполагаемо зараженным объектом. Поэтому после забора материалов необходимо пройти несколько пунктов с дезинфекцией и санитарной обработкой.

Последний раз вспышка птичьего гриппа в Алтайском крае была зафиксирована в Новичихинском районе в 2014 году. По словам специалистов, риски возникновения новой высоки. Поскольку много водоемов с дикой водоплавающей птицей. А некоторые подвиды вируса, например, грипп А птиц способен вызвать у человека болезни различных степеней тяжести.

Территорию края уже разбили на 6 зон, где будут работать отряды; подготовили около 800 специалистов. А также сформировали специальный состав техники на каждую из зон со всеми контрольно-пропускными, дезинфицирующими пунктами.

Катунь24