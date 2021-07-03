ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае глава сельсовета попался на мошенничестве с землей

Горняк22
18 часов Ago

Во время следствия мужчина свою вину признал.

Фото: pixabay.com

В 2017 году глава одного из сельсоветов Тальменского района решил нелегально приобрести право собственности на земельный участок. Мужчина изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги, в которой говорилось, что его сестра якобы имеет право собственности на землю. На основании этого документа женщина стала собственником участка площадью 4000 квадратных метров.

Ущерб от мошеннических действий главы составил больше 360 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24

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