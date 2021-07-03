Катунь24: В России завершился основной этап сдачи ЕГЭ

Государственную итоговую аттестацию прошли около 12 тысяч человек.

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«Уже есть первые результаты ЕГЭ. Наверное, сложно сравнивать его с 2020 годом. Это был год, когда мы сдавали экзамены в условиях пандемии. И были определенные изменения в порядке проведения государственной итоговой аттестации. В этом же году сдавали практически в штатном режиме. Поэтому сравнивать будем с 2019 годом. Я могу сказать уверенно, что по многим предметам мы улучшили результаты: по русскому языку, по обществознанию, по истории и по точным наукам», — рассказала Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края.

«Государственная итоговая аттестация – это очень серьезный экзамен. Это экзамен на выбор будущей профессии. Мы много раз проговаривали, чем нельзя пользоваться на госэкзамене. Но нарушений избежать не удалось. Замечу, что их было очень мало. Если ученик был удален с экзамена или не сдал экзамен, то на пересдачу в этом году он не имеет права», — также добавил эксперт.

По данным Минобрнауки Алтайского края, для участников ЕГЭ, которые не смогли сдать экзамен в основной период по уважительной причине, предусмотрен дополнительный период проведения процедуры ЕГЭ. Все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Катунь24