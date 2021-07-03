Катунь24: В Алтайском крае начался прием заявлений на новые пособия

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР.

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«Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности – до 12 недель. В течение первого дня выплатной кампании принято порядка 3000 заявлений, преимущественно через портал «Госуслуги». Только 40 человек обратились с заявлениями в клиентские службы Пенсионного фонда», — уточняет заместитель управляющего краевым пенсионным ведомством Наталия Мочалова.

По данным Минсоцзащиты, выплата семьям с одним родителем составит 5305,50 руб. в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной женщине – 5744 руб. Важным для выплаты пособия является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. В Алтайском крае его размер — 10 655 руб. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Катунь24