Катунь24: В Канаде лесной пожар уничтожил целую деревню

Там была зафиксирована почти 50-градусная жара.

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По данным ТАСС, огонь уничтожил 90 % всех построек деревни. Населенный пункт Луттон в спешке покинули около тысячи жителей. На сборы давалось не более 15 минут, так как огонь стремительно распространялся. Полиция также сообщает, что часть жителей до сих пор не выходит на связь.

На текущей неделе в населенном пункте Луттон в провинции Британской Колумбии был зафиксирован абсолютный температурный рекорд – 49,6 градусов Цельсия. Также ранее сообщалось, что в данной местности бушует около 26 лесных пожаров.

Катунь24