ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Канаде лесной пожар уничтожил целую деревню

Горняк22
18 часов Ago

Там была зафиксирована почти 50-градусная жара.

Фото: pixabay.com

По данным ТАСС, огонь уничтожил 90 % всех построек деревни. Населенный пункт Луттон в спешке покинули около тысячи жителей. На сборы давалось не более 15 минут, так как огонь стремительно распространялся. Полиция также сообщает, что часть жителей до сих пор не выходит на связь.
На текущей неделе в населенном пункте Луттон в провинции Британской Колумбии был зафиксирован абсолютный температурный рекорд – 49,6 градусов Цельсия. Также ранее сообщалось, что в данной местности бушует около 26 лесных пожаров. 

Катунь24

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