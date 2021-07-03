Катунь24: В Алтайском крае правоохранители изъяли более килограмма марихуаны

Наркотическое средство обнаружили у жителя Рубцовска.

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По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в ходе обыска в квартире полицейские нашли и изъяли пакет с веществом растительного происхождения весом 1060 граммов. По заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством, таким как каннабис (марихуана). Мужчина, 1987 года рождения, пояснил, что собрал средство для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

Катунь24