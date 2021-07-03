Катунь24: Военнослужащий из Барнаула пропал в Воронежской области

Исчезнувший из войсковой части № 91711 в Богучаре контрактник Алексей Хороща не выходит на связь с семьёй с конца мая. Родные 22-летнего парня предполагают, что между ним и другими военнослужащими произошёл конфликт.

Фото: личная страница Алексея Хорощи во «ВКонтакте»

Как сообщают «Вести Воронеж», Алексей служил в войсковой части в Воронежской области на протяжении трёх лет, сперва как срочник, а затем по контракту. Предположительно, в конце весны у него был отпуск или выходной, но на службу он не вернулся. Военные предположили, что парень находится в Барнауле, однако сестра полагает, что Алексей даже не покидал регион, так как паспорта у него с собой нет, а со своей семьёй он так и не встретился.

В июне мать Алексея получала некие сообщения, однако женщина не смогла понять, действительно ли они были от Алексея или нет. Родные предполагают, что просто так парень никуда бы не ушёл, а в части наверняка, по их словам, произошёл какой-то конфликт.

В полицию родные контрактника не обращались. По словам сестры, в данной ситуации не хотелось сделать хуже – Алексея уже подозревают в дезертирстве. Тем не менее теперь родственники всё-таки собираются обратиться в правоохранительные органы.

Катунь24