Катунь24: В Первомайском районе не будут строить мусорный полигон

После обращения местных жителей власти отменили его строительство.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Первомайском районе не будут строить мусорный полигон

Жители села Берёзовка заволновались в середине июня. Их поля с картофелем и злаковыми могли стать местом нового экотехнопарка, полигона для отходов. Это могло загрязнить почву, воду и — самое заметное — создать неприятный запах. Сельчане решили поднять этот вопрос и обратились в органы власти.

«В мой адрес поступило не одно обращение, в том числе коллективные, о том, что люди высказали свою однозначную позицию, что „против строительства этого полигона“. Конечно, мы сразу (насколько это было возможно) оперативно добились совещания. Совещание на уровне вице-губернатора Лукьянова, где было принято решение совершенно чёткое, окончательное, что там полигона не будет», — пояснил Иван Мордовин, депутат фракции «Единая Россия» в АКЗС.

Такая новость жителей должна успокоить. О запрете на строительство они уже знают. Но переживания всё-таки ещё остаются.

«На данный момент люди ждут официального ответа на их запрос, который был направлен в правительство Алтайского края. В ближайшее время этот ответ будет дан, и уже с официальным ответом мы готовы выйти к людям на территорию Берёзовского сельсовета, чтобы ещё раз донести до них, что решение принято по этому вопросу и технопарка, как они скандировали, нет», — рассказала Юлия Фролова, председатель Первомайского районного совета депутатов.

Проект экотехнопарка также не прошёл согласование с профильными министерствами и управлениями. Власти подчёркивают, решение окончательное. Но где теперь выделят место для строительства нового полигона, пока тоже неизвестно.

Катунь24