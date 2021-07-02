Катунь24: В Роскачестве рассказали, какой квас не является квасом на самом деле

Роскачество изучило пользующийся спросом квас и назвало лучшие, по версии организации, напитки, а также выяснило, какие производители за квас выдавали обычный газированный напиток.

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Высшей оценки от Роскачества удостоились квас «Вятский», «Очаковский», «Силич», «Букет Чувашии» и «Желтая бочка». Отмечается, что квасу «Вятский» присвоен российский Знак качества.

А вот напитки марки «Каждый день» и «Русский особый» назвать квасом в Роскачестве не могут: показатели массовой доли органических кислот и концентрации летучих компонентов в них могут косвенно говорить об изменении технологии производства кваса.

В квасе «Каждый день» состав летучих компонентов оказался нехарактерным для данного напитка, что может говорить о том, что процесс брожения был нарушен. Напиток, который именует себя квасом «Русский особый», и вовсе изготовлен по ГОСТу для «напитков безалкогольных» и полностью ему соответствует, а не по ГОСТу для квасов.

Катунь24