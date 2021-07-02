Катунь24: Виктор Томенко обсудил строительство санатория в «Белокурихе горной»

Губернатор Виктор Томенко сегодня, 1 июля, встретился с гендиректором компании «Экспресс-тур» Татьяной Нешатаевой по вопросу строительства санатория в «Белокурихе горной».

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

«Экспресс-тур» планирует строительство санаторно-курортного комплекса на 1200 мест размещения в туркластере «Белокуриха горная». Компания подписала 9 июня инвестиционное соглашение с администрацией Белокурихи, заключен договор купли-продажи земельного участка под реализацию проекта площадью 16,6 гектара.

Проект предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию и должен быть полностью реализован до 2028 года.

В ходе встречи состоялось обсуждение инфраструктурных вопросов, в частности, строительства дороги, подведения инженерных коммуникаций. Татьяна Нешатаева отметила высокий уровень подготовки площадки туркластера «Белокуриха горная», поддержку со стороны органов власти, местного самоуправления.

Во встрече также приняли участие начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, глава Белокурихи Константин Базаров и генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Напомним, что правительство края также заключило соглашение по созданию в «Белокурихе горной» гостиничного комплекса с круглогодичной клиникой превентивной медицины. Договор подписали губернатор Виктор Томенко и владелец компании «Гранд-Крио Алтай» Владимир Шуппо на Петербургском международном экономическом форуме — 2021.

Также на форуме было подписано соглашение с компанией «Новые вершины» по строительству горнолыжного комплекса на «Бирюзовой Катуни».

Катунь24