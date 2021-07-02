Катунь24: Воздух как едкий дым: в России появится прибор, моментально определяющий нетрезвых водителей

Выявлять нарушителей с помощью специального оборудования сотрудники ГИБДД будут уже в 2022 году.

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Пьяных водителей поможет выявлять средство индикации, которое определит наличие паров алкоголя по выдыхаемому водителем воздуху. Его уже применяют в некоторых странах; в 2022 году они поступят на вооружение сотрудников полиции и в России, уточняет ТАСС.

«Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс», – рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире радио «Милицейская волна».

За первую половину 2021 года в России за управление транспортом в состоянии опьянения были привлечены к ответственности более 220 тыс. водителей, около 27 тыс. из них привлекались повторно.

Катунь24