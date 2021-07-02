Катунь24: В Денисовой пещере на Алтае учёные впервые нашли следы жизни Homo sapiens

Следы человека современного физического типа – орудия труда и украшения – специалисты обнаружили в слоях отложений, соответствующих времени возникновения археологической культуры начала верхнего палеолита – около 45 тысяч лет назад.

Фото: archaeology.nsc.ru

Открытие сделали учёные Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Германия) и Сибирского отделения РАН, сообщает «Интерфакс». Заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) Михаил Шуньков предполагает, что в Денисовой пещере одновременно соседствовали денисовцы, неандертальцы и люди современного типа – Homo sapiens. По его мнению, эти подвиды людей не замещали или притесняли друг друга, а генетически и культурно взаимодействовали. Доказательством этого в том числе специалисты считают расшифровку генома девочки-метиса, жившей в этом месте, отец которой был денисовцем, а мать относилась к неандертальцам.

«Всего анализу подвергли 728 образцов, из них в 178 была обнаружена ДНК гомининов – денисовцев, неандертальцев и человека разумного. Денисова пещера — единственное место, где все эти три популяции встречаются», – говорится в сообщении СО РАН «Наука в Сибири».

По данным археологов, денисовский человек, самостоятельный подвид древних людей, появился на Алтае после волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад. Неандертальцы, чьи следы были также найдены в пещере, обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, в основном в соседних пещерах – Чагырской, Окладникова и Страшной.

Исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6 % генов денисовцев. 2-4 % генов неандертальцев получили жители современной Евразии. Кроме того, по гипотезе мультирегионального формирования человека современного типа, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический «человек восточный», обитавший в Юго-Восточной Азии, – потомки Homo erectus, человека прямоходящего.

Катунь24