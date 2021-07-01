ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: В Бурлинском районе открылась первая спортивная площадка с уличными тренажёрами

Горняк22
18 часов Ago

Новый спортивный объект планируется использовать для приема комплекса ГТО.

Фото: Катунь 24

Площадка стоимостью около 3,5 млн рублей появилась в районе благодаря федеральному проекту «Демография» и краевому проекту «Спорт – норма жизни». Здесь могут заниматься и взрослые, и дети.

«Мы с большой благодарностью говорим участникам этого созидательного процесса и надеемся, что такая площадка – не последний объект, который позволит нашему муниципальному району, глубинке нашей, развиваться и достигать конкретных спортивных достижений», – отметил глава Бурлинского района Сергей Давыденко.

Место стало «точкой притяжения» не только для молодежи, но и для старшего поколения, важным общественным пространством в селе Бурла.

Катунь24

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