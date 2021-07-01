Катунь24: В Барнауле ребенок повредил глаз брату, играя с пневматическим оружием

Мальчик не заметил, что в пистолете осталась пулька, и выстрелил ею в своего товарища.

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Два брата 9 и 12 лет стреляли по банкам из пневматического пистолета Borner WC 401 во дворе дома вечером 26 июня 2021 года, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. У оружия случилась осечка, тогда мальчики подумали, что пульки закончились. На самом деле в пистолете застряла одна. Младший брат играючи навел пистолет на своего брата и спустил курок.

Снаряд попал школьнику в правый глаз, его госпитализировали в барнаульскую городскую больницу № 8 с диагнозом «проникающее ранение правого глаза с инородным телом». Мальчика прооперировали, но окончательный диагноз по зрению ещё неизвестен.

В отношении мамы стрелявшего школьника открыли административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Катунь24