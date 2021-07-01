Катунь24: В Алтайском крае разыскивают убийцу, подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Новоалтайске

Мужчина нанёс несколько ударов ножом, после этого затащил раненую в дом и обыскал её жилье.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Убийство произошло 1 июня 2021 года. Истекающую кровью пенсионерку обнаружила её дочь, зашедшая к ней после работы. Кроме того, из дома погибшей, 65-летней учительницы из Новоалтайска, пропали около 10 тыс. рублей, сотовый телефон, банковская карта и сумочка пенсионерки.

По горячим следам подозреваемого задержать не удалось. Кроме того, при совершении преступления не было свидетелей и серьезных улик, кроме отпечатка обуви.

«Отсмотрев десятки видеозаписей, мы установили подозреваемого. На вид — примерно 20-30 лет, высокий рост и темные волосы. В день убийства был одет в светлую футболку, черную кофту, белую кепку и кроссовки. По маршруту его следования позже в кустах нашли пустую сумку погибшей», – цитирует РИА Новости региональный Следственный комитет России.

По описанию внешности преступника, по данным с видеокамер, опознал продавец одной из торговых точек. После сотрудники оперативных органов составили его фоторобот и направили ориентировки в соседние города и регионы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Приоритетной для следствия остаётся версия ограбления. Местных жителей больше поразила совершенная жестокость убийства.

Катунь24