ГОРНЯК22 02.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко возглавил список «Единой России» на выборах в АКЗС

Горняк22
18 часов Ago

Такое решение 29 июня 2021 года приняли на заседании члены Президиума Регионального политсовета партии. Голосование проходило тайно.

Фото: Правительство Алтайского края

Определилась общекраевая тройка кандидатов от «Единой России» на выборах в Алтайское краевое Заксобрание по единому избирательному округу, передает пресс-служба партии. Возглавил ее член генерального совета «Единой России», губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также в список попали председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко и действующий депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Также президиум утвердил окончательные списки кандидатов в депутаты АКЗС, сформированные по итогам предварительного голосования. После согласования в Генеральном совете партии делегаты второго этапа Региональной партийной конференции утвердят их для выдвижения.

Катунь24

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