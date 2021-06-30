Катунь24: Вакцина или отдых: жители России не готовы ставить прививку от коронавируса ради отпуска в Краснодаре

По результатам опроса сервиса поиска работы SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, только 3 % россиян готовы вакцинироваться, если это будет обязательным условием для поездки в отпуск. Для сравнения, в мае это готовы были сделать 20 % респондентов.

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Опрос провели в июне 2021 года. Более половины всех участвовавших в нем – 53 % – ответили, что не планируют вакцинироваться ни при каких условиях. 13 % респондентов, напротив, планируют поставить прививку независимо от требований, поставленных властями Краснодарского края, уточняет РБК.

Заселяться в краснодарские гостиницы, санатории и пансионаты с 1 июля 2021 россияне смогут только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. С 1 августа курорты Краснодарского края будут доступны гражданам только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Исключением станут только те, у кого есть медотвод.



Катунь24