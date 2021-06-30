Катунь24: В Алтайском крае проходят ежегодные межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту

За призовые места борются более 100 спортсменов из десяти регионов Сибири, в том числе из Республики Хакасия, Новосибирской области и Красноярского края.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае проходят ежегодные межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Сборную Алтайского края представляют лучшие спортсмены, которые предварительно прошли краевой этап. В первый день соревнований участники производили подъем по штурмовой лестнице. Юноши и мужчины – в окно третьего и четвертого этажей учебной башни, а женщины – в окно второго этажа. Так, Екатерина Гусева, алтайская спортсменка, принимает участие в соревнованиях, а совсем недавно представляла сборную России в Минске. По итогам первого дня состязаний Екатерина заняла третье место среди женщин. Еще одна алтайская спортсменка заняла первое место.

Подготовка наших спортсменов круглогодичная. Тренировки проходят на базе второй пожарно-спасательной части. Именно там расположена летняя полоса препятствий.

Впереди у спортсменов еще 3 соревновательных дня. Им предстоит сразиться на стометровой полосе препятствий, пройти пожарную эстафету. В финале испытание – боевое развертывание. Именно оно связано с навыками повседневной работы пожарных, например, с подготовкой пожарно-технического вооружения, прокладкой магистральной линии и подачей воды.

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