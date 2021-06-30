Катунь24: В России появятся памятные монеты с медвежонком Умкой

30 июня 2021 года Банк России выпустит в обращение памятные монеты с медвежонком Умкой из одноименного мультфильма: серебряную номиналом 3 рубля и из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей.

Фото: Банк России

На оборотной стороне трехрублевой монеты будут изображены герои мультфильма на фоне льда и звездного неба. Сверху расположится надпись «УМКА». Тираж монеты — 7 тысяч штук.

На двадцатипятирублевой монете в центре также поместят рельефное изображение героев мультика. Тираж нецветной монеты составит 850 тысяч штук, с цветным покрытием — 150 тысяч штук.

В пресс-службе регулятора добавили, что выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Мультфильм «Умка» вышел в свет в 1969 году. Режиссерами стали Владимир Пекарь и Владимир Попов. В 1970 году на экраны вышло продолжение — «Умка ищет друга». Белый медвежонок Умка и его мама-медведица полюбились многим поколениям зрителей.

Катунь24