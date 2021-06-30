Катунь24: В Алтайском крае перед судом за взятки предстанут два должностных лица

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего агронома Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» и бывшего государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Они обвиняются в получении взяток.

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В 2019-2021 годах обвиняемые через посредника частями получили взятку на общую сумму более 3,8 млн рублей от директора одной из барнаульских фирм. Деньги предназначались за оформление и выдачу заключений и фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров карантинным фитосанитарным требованиям при вывозе их за пределы страны. Отборы проб и образцов экспортируемой предпринимателем подкарантинной растительной продукции должностные лица не проводили, сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, были доказаны ещё два эпизода получения взяток на общую сумму около 45 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Уголовное дело направлено в суд. На имущество агронома был наложен арест на сумму более 1,2 млн рублей.

Катунь24