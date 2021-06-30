Катунь24: В Алтайском крае провели санобработку железнодорожных вокзалов

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» отметили, что дезинфицирующие средства безопасны для людей и животных.

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Комплексную обработку помещений вокзалов провели в Рубцовске, Камне-на-Оби, Бийске, Алейске, Кулунде, Заринске и Славгороде.

«В поездах, на вокзалах и станциях региона обеспечен запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений. Санитарная обработка вагонов пригородных электропоездов и пассажирских вагонов проводится с использованием дезинфицирующих препаратов не менее четырех раз в сутки, вокзальных помещений – не менее пяти раз в сутки, влажная уборка вокзальных санузлов – каждый час. На вокзалах каждые два часа проводится дезинфекция дверных ручек, перил, турникетного и кассового оборудования», – отметили в пресс-службе барнаульской администрации.

Кроме того, на вокзалах и станциях нанесли специальную разметку, а также указатели и памятки для напоминания пассажирам о соблюдении дистанции 1,5 метра друг от друга.

Катунь24