Катунь24: В России повысили возраст приобретения охотничьего оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего оружия с 18 до 21 года.

Фото: pixabay.com

Закон касается охотничьего и длинноствольного оружия самообороны и вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на него. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что повышение возраста не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Также приобрести охотничье ружье с 18 лет смогут представители коренных народов, профессиональные охотники и работники частных охранных организаций. Кроме этого, с 18 лет можно будет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

По новым правилам, получить лицензию на приобретение оружия не смогут граждане, имеющие непогашенную судимость за умышленное или тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия, а также осужденные за незаконный оборот оружия, преступления террористической и экстремистской направленности, применение насилия в отношении несовершеннолетнего.

Также вводится временный запрет на выдачу лицензии россиянам, которых поймали за рулем в нетрезвом виде.

Катунь24